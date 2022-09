Mutmaßlicher Handtaschenräuber ermittelt Berliner Teenager soll Potsdamer Seniorin überfallen haben

Nach dem Überfall auf eine Potsdamer Seniorin hat die Kriminalpolizei nach einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto einen Tatverdächtigen ermittelt. Das teilte die Polizeidirektion West am Montag mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Teenager aus Berlin.

Nachdem die Polizei am Freitag ein Bild des Jungen veröffentlicht hatte, waren mehrere Hinweise auf die Identität des Gesuchten bei den Ermittlern eingegangen.

Der Junge soll am 14. Mai einer 87-Jährigen an der Südrampe der Humboldtbrücke die Handtasche entrissen haben. Den Raub hatte er nach Polizeiangaben mit zwei Mädchen begangen. Der Tatverdächtige soll nun zu dem Vorwurf befragt werden. Der Junge steht zudem im Verdacht, am Tag des Handtaschenraubs einen weiteren Überfall auf ein betagtes Opfer begangen zu haben.

