Nach Angriff mit Bierflasche Tatverdächtiger in Potsdam gefasst

Nach einem Angriff mit einer Bierflasche auf einen 27-Jährigen im Potsdamer Stadtteil Bornstedt hat die Polizei den 25 Jahre alten Tatverdächtigen gestellt. Wie die Polizeidirektion West mitteilte, wurde er am Donnerstag im Polizeirevier vernommen. Im Anschluss blieb er im Polizeigewahrsam. Der Verdächtige sollte noch am Freitag dem Amtsgericht vorgeführt werden. Dort sollte ein Richter entscheiden, ob der 25-Jährige in Untersuchungshaft muss.

Der Mann hatte am frühen Mittwochabend an der Wohnungstür des 27-Jährigen geklingelt. Nachdem der Bewohner geöffnet hatte, schlug er ihm eine Bierflasche an den Kopf. Danach lieferten sich die beiden Männer eine Schlägerei. Mehrfach versuchte der 25-Jährige, mit den Resten der Flasche auf den Älteren einzuschlagen. Der 27-Jährige wehrte die Angriffe aber ab. Der Angreifer flüchtete schließlich, wurde aber schon am nächsten Tag von der Polizei gestellt. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung.

