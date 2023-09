Nach Ausstieg aus Bus Fußgängerin verletzt sich in Potsdam bei Zusammenstoß mit Radfahrer

Eine 41-Jährige ist am Mittwochmorgen in der Brandenburger Vorstadt bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu dem Unfall, als die Frau in der Schopenhauerstraße aus einem Bus stieg. In diesem Moment wollte ein 14-Jähriger mit seinem Rad an dem Bus vorbeifahren.

Der 41-Jährigen konnte der Jugendliche nicht mehr ausweichen. Durch den Zusammenprall stürzten die Fußgängerin und der Radfahrer. Während die Frau mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus kam, wurde der Teenager von Angehörigen abgeholt. Eine Untersuchung in einer Klinik war nicht notwendig.