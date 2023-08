Nach Bus-Vollbremsung Fünf Fahrgäste in Potsdam verletzt

Nachdem ein Bus in der Potsdamer Innenstadt eine Vollbremsung hinlegen musste, sind am Donnerstagnachmittag fünf Fahrgäste leicht verletzt worden. Eine 79-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein 26-jähriger Autofahrer in der Hegelallee nach Angaben der Polizei offenbar die Vorfahrt eines Linienbusses missachtet. Der Busfahrer musste daher eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Es entstand kein Sachschaden. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.