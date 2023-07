Nach Schockanruf Betrüger erbeutet Bargeld und Schmuck von Potsdamer Seniorin

Eine Potsdamer Seniorin ist am Montag Opfer einer Betrugsmasche geworden. Die 87-Jährige hatte sich von einem Schockanrufer überrumpeln lassen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, händigte sie einem Betrüger Bargeld in vierstelliger Höhe und Schmuck aus.

Der Mann hatte sich beim Telefonat mit der Potsdamerin aus dem Stadtteil Am Schlaatz als Polizist ausgegeben. Er log ihr vor, dass ihr Enkel einen schweren Unfall verursacht habe und dass dieser in Haft müsse, falls die Frau der Polizei kein Geld und andere Wertsachen übergeben würde.

Nach dem ersten Anruf meldete sich der falsche Polizist noch mehrfach bei der Seniorin. Eingeschüchtert folgte sie den Aufforderungen des Anrufers. Als später ein Mann bei ihr zu Hause auftauchte, übergab die 87-Jährige dem Kriminellen eine Tüte voller Bargeld und Schmuck.

Nachdem der Betrüger verschwunden war, nahm die Potsdamerin Kontakt zu ihren Angehörigen auf. Dabei stellte sie fest, dass sie Opfer einer Betrugsmasche geworden war. Am Montagabend erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Geldabholer und den Hinterleuten des Betrugs.

Immer wieder werden Menschen Opfer von Schockanrufen. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: