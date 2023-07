Nach Vollbremsung 42-Jährige stürzt in Potsdamer Bus – leicht verletzt

Die Passagierin eines Potsdamer Linienbusses ist am Dienstagmorgen leicht verletzt worden. Die 42-Jährige war gestürzt, nachdem der Busfahrer in der Innenstadt in der Friedrich-Ebert-Straße scharf bremsen musste, um einen Zusammenstoß mit einem Auto zu verhindern.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die 29 Jahre alte Fahrerin ihren Wagen auf der Straße wenden. Dabei hatte sie offenbar nicht bemerkt, dass der Bus ihr Auto gerade überholten wollte. Die gestürzte Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.