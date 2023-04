Nach Zusammenstoß mit Auto Motorradfahrer in Potsdam schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Freitagmorgen bei einem Unfall in Potsdam schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß der Biker im Bereich Waldstadt I und Industriegelände aus bislang ungeklärter Ursache an der Kreuzung Drewitzer Straße/Erich-Weinert-Straße mit einem Auto zusammen.

Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. Nach dem Unfall war der Kreuzungsbereich für die Bergungsmaßnahmen kurzzeitig gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist unklar. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.