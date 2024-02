Tramverkehr kurzzeitig unterbrochen Potsdamer Straßenbahn stößt mit Auto zusammen

In Potsdam ist am Donnerstagmorgen eine Straßenbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizeidirektion West mitteilte, wurde niemand verletzt. Der Unfall hatte sich in der Innenstadt in der Nähe des Platzes der Einheit ereignet.

Nach Angaben der Polizei fuhren die Straßenbahn und das Auto in der Straße Am Kanal in Richtung Berliner Straße, als der Fahrer des Wagens aus noch unbekannten Gründen nach links von der Straße abkam und mit der Tram kollidierte. In der Straßenbahn befanden sich ungefähr 30 Fahrgäste.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Wegen des Unfalls kam es zeitweise zu Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Fahrten fielen aus, Fahrgäste mussten sich auf Verspätungen einstellen.