Niemand verletzt Segelboot auf Potsdamer Havel gekentert

Auf der Potsdamer Havel ist am Sonntag ein Boot gekentert. Wie die Feuerwehr den PNN mitteilte, wurde niemand verletzt. Es habe keine bedrohliche Lage bestanden.

Das Segelboot war am frühen Sonntagabend auf dem Templiner See in Schräglage geraten und voll Wasser gelaufen. Ein Ersthelfer war daraufhin der Person, die das Boot führte, zur Hilfe geeilt. Das teilte die Feuerwehr dem Portal „EinsatzBlaulichtReport24“ mit.

Als die Wasserwacht am Boot eintraf, hatte ein anderes Boot das gekenterte Gefährt bereits im Schlepptau. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Personen auf und brachten sie an Land. Dort wurden sie vom Rettungsdienst behandelt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht nötig. Das Segelboot wurde ausgeschöpft, aufgerichtet und von der Wasserwacht in den Yachthafen abgeschleppt.