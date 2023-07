PNN-Serie „Wahlweise“ „Ehrlicher Blick auf die Waldstadt“

Was ist das dringlichste Projekt oder das wichtigste Anliegen für Ihre Initiative?

Das Netzwerk „Für EINE Waldstadt“ möchte die Möglichkeiten und Herausforderungen im Stadtteil sichtbar machen. Der Name unseres Netzwerkes steht auch dafür, dass wir den Stadtteil nicht wie oft üblich in „Eins“ und „Zwei“, also Waldstadt I und Waldstadt II trennen.