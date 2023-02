Polizei bittet Bevölkerung um Hilfe Potsdamer Andreas M. wird seit Montag vermisst

Wer hat Andreas M. gesehen? Der Potsdamer wird seit Montagvormittag vermisst. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 57-Jährige zuletzt am 20. Februar gegen 11 Uhr an seinem zu Hause im Wohngebiet am Stern gesehen.

Seither fehlt von Andreas M. jede Spur. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg – auch ein Fährtenhund und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz.

Nun bittet die Polizei bei der Suche nach dem Vermissten die Bevölkerung um Hilfe. Den Angaben zufolge ist Andreas M. etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hat braune kurze Haare und trägt eine Brille. Er hat vermutlich eine braune Jacke, blaue Jeans und schwarze Schuhe an.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Andreas M. nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

