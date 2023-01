Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Auto in Drewitz geht in Flammen auf

In Potsdam ist in der Nacht zu Dienstag ein Auto abgebrannt. Warum das Fahrzeug in Flammen aufging, ist unklar. Das teilte die Polizeidirektion West mit. Demnach hatte der geparkte Wagen nach Angaben von Zeugen in der Drewitzer Robert-Baberske-Straße zunächst im Frontbereich Feuer gefangen.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Seat. Für Menschen oder angrenzende Gebäude bestand keine Gefahr. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Brandstiftung auf. Um die Brandursache zu klären, untersuchen Kriminaltechniker das Wrack. Das Feuer wurde gegen 2.30 Uhr bemerkt. Erst am Wochenende hatten Unbekannte am Humboldtring im Zentrum-Ost ein Auto angezündet.

