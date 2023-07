Polizei fasst Täter 43-Jähriger bedrohte Mann in Potsdam mit Stein

Ein 43 Jahre alter Mann wollte am Mittwochmittag in der Potsdamer Innenstadt einen 36-jährigen Techniker ausrauben. Der Täter forderte von dem Mann, der in der Friedrich-Ebert-Straße an einem Verteilerkasten arbeitete, nach Angaben der Polizei Geld und bedrohte ihn dabei mit einem Stein.

Daraufhin gab der Techniker vor, auf die Forderung des 43-Jährigen einzugehen. Er ging zu seinem Auto – aber nicht um sein Geld zu holen, sondern um die Flucht zu ergreifen. Nachdem der 36-Jährige die Polizei informiert hatte, griffen Einsatzkräfte den Angreifer dank der Personenbeschreibung des Technikers in der Nähe des Tatorts auf.

Die Polizisten fixierten den 43-Jährigen zunächst. Da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, kam er in ein Fachkrankenhaus. Gegen den Täter wurde eine Anzeige wegen versuchten Raubes aufgenommen.