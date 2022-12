Polizei gibt Entwarnung Vermisster Potsdamer wieder aufgetaucht

Am vergangenen Donnerstag stieg Mohammad A. am Potsdamer Hauptbahnhof in eine Tram in Richtung „Campus Jungfernsee“ - kam aber nicht zu Hause an. Daraufhin wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Polizei befürchtete, dass der 52-Jährige dringend Hilfe benötigen könnte. Auch die Bevölkerung wurde bei der Suche nach dem Vermissten um Hilfe gebeten. Am Montagmorgen gab die Polizei Entwarnung. Mohammad A. sei wieder wohlbehalten aufgefunden worden, hieß es in der Mitteilung.

