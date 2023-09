Polizei sucht flüchtigen Autofahrer Fußgängerin in Potsdam angefahren und schwer verletzt

Ein Autofahrer hat am Mittwochnachmittag auf der Potsdamer Zeppelinstraße eine 72 Jahre alte Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. „Trotz des Unfalls setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort und kümmerte sich nicht um die Seniorin“, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach einer Behandlung im Rettungswagen wurde die verletzte Frau ins Krankenhaus gebracht. Nach PNN-Informationen befindet sie sich auf der Intensivstation.

Die Polizei leitete Ermittlungen zur Identität des Autofahrers ein. Dass dieser den Unfall nicht bemerkt habe, sei unwahrscheinlich, so die Polizeidirektion West. Der Mann hatte die Frau gegen 14.30 Uhr beim Wenden mit seinem Wagen angefahren.