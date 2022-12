Polizei sucht Taschendieb Einkäufe in Potsdam mit gestohlener EC-Karte bezahlt

Mit einer gestohlenen EC-Karte ist ein Unbekannter Anfang Juli in Potsdam einkaufen gegangen. Zuvor hatte er einer Frau in einem Supermarkt in Bornstedt das Portemonnaie gestohlen. In der Geldbörse befand sich neben Bargeld auch die EC-Karte. Nun veröffentlichte die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera, auf denen der Mann zu sehen ist.

Die Tat hatte sich am späten Nachmittag des 7. Juli ereignet. Nach Angaben der Ermittler ließ die bestohlene Frau die EC-Karte zwar kurz nach dem Diebstahl sperren. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Unbekannte aber bereits zwei Einkäufe damit bezahlt.

Der Taschendieb schlug am 7. Juli in Bornstedt zu. © Polizei PD West

Die Polizei fragt nun, wer den abgebildeten Mann kennt und Angaben zu dessen Identität und Aufenthaltsort geben kann. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer (0331) 5508 0 entgegen. Alternativ kann auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis genutzt werden.

