Polizeibericht Zwei Radfahrerinnen verletzt, berauscht unterwegs und E-Bikes geklaut

Zwei Radfahrerin bei Unfällen verletzt

Zwei Radfahrerinnen wurden am Mittwochvormittag zur gleichen Zeit bei Unfällen verletzt. Beide Vorfälle wurden um 9.59 Uhr der Polizei gemeldet. An der Kreuzung von Großbeeren- und Walter-Klausch-Straße stieß den Angaben zufolge eine 45-jährige Radfahrerin mit einem Pkw zusammen, weil sie offensichtlich die Vorfahrt des Wagens nicht beachtet hatte. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 1000 Euro. An der Kreuzung von Neuendorfer und Sternstraße dagegen fuhr eine 17-jährige Radfahrerin auf einen Fahrschulwagen auf. Offenbar hatte sie nicht mit einem Stopp des Fahrzeuges gerechnet. Sie wurde bei dem Unfall verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand an Fahrzeug und Fahrrad ein Sachschaden von 200 Euro.

Positive auf Kokain getestet

Für einen 43-jährigen Fahrer eines VW Golf war die fahrt am Dienstagmittag um 11.50 Uhr zu Ende. Die Polizei hielt ihn in der Breiten Straße an, um ihn zu kontrollieren. Ein Vortest ergab bei ihm einen positiven Test auf Kokain. Eine geringe Menge der Droge wurde sichergestellt. Anschließend wurde die Weiterfahrt untersagt. Es folgen eine Bußgeldanzeige und eine Strafanzeige wegen Drogenbesitz.

Pedelecs geklaut

Zwei Pedelecs wurden zwischen Montag 15 Uhr und Dienstagvormittag um 11 Uhr in Potsdam geklaut. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde in Babelsberg Nord in einen Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter klauten dabei ein E-Bike der Marke Riese & Müller. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Das Fahrrad wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Gegen 19.50 Uhr wurde dann am S-Bahnhof Babelsberg ein weiteres E-Bike als gestohlen gemeldet. Das Fahrrad der Marke Cube war in einem Stellplatz abgestellt und gesichert gewesen. Der Schaden liegt auch hier deutlich im vierstelligen Bereich. Hinweise auf Täter liegen in beiden Fällen derzeit nicht vor.

