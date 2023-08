Polizeikontrolle in Potsdam Betrunkener Rollerfahrer in der Brandenburger Vorstadt gestoppt

Ein 19-jähriger Rollerfahrer ist berauscht und mit Drogen in der Tasche in der Brandenburger Vorstadt in Potsdam unterwegs gewesen. Der junge Mann fiel den Polizisten wegen seiner unsicheren Fahrweise am frühen Donnerstagmorgen gegen zwei Uhr in der Nansenstraße auf, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Die Beamten machten einen Atem-Alkoholtest, herauskam ein Alkoholgehalt von 0,62 Promille.

Auch ein Drogenschnelltest schlug positiv an. Der 19-Jährige musste die Beamten mit auf die Wache begleiten, um eine Blutprobe abzugeben. Die Polizisten durchsuchten ihn, „aus Eigensicherungsgründen“, wie es hieß, und fanden eine „geringe Menge Betäubungsmittel“. Die Drogen wurden sichergestellt, teilte die Polizei weiter mit. Neben der Trunkenheitsanzeige müsse sich der Potsdamer auch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten. (akb)