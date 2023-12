Portemonnaie aus Handtasche gestohlen Potsdamer Polizei fahndet mit Bildern nach den Tätern

Nachdem ein Mann einer Frau im Mai dieses Jahres in einem Potsdamer Supermarkt in der Brandenburger Vorstadt das Portemonnaie gestohlen hatte, sucht die Polizei nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Täter und seinem Komplizen. Die Identität der beiden Personen ist nicht bekannt.

Daher bittet die Kriminalpolizei die Öffentlichkeit um Hilfe. Hinweise zu den abgebildeten Personen nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Fahndungsnummer 94-23 über die Telefonnummer (0331) 5508-0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/Hinweis kann genutzt werden.

Auch nach diesem Mann sucht die Kriminalpolizei. © Polizeidirektion West

Wie die Polizei berichtete, hatte sich das gesuchte Duo am Vormittag des 25. Mai der Frau in dem Laden genähert. Dann griff einer der Männer in die Handtasche der Frau und nahm deren Geldbörse an sich.

Einer beiden gesuchten Männer griff der Frau in die Handtasche. © Polizeidirektion West

Die Kundin bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse. Sie ließ ihre Bankkarte zwar sperren. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Diebe aber bereits Geld vom Konto der Frau abgehoben.