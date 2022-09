Potsdam sucht besten Nachwuchsforscher Preis mit 5000 Euro dotiert

Zum 16. Mal lobt die Stadt Potsdam den Nachwuchswissenschafts-Preis aus. Vorschläge können bis zum 26. Oktober im Büro des Oberbürgermeisters eingereicht werden, teilt die Stadtverwaltung mitteilt. Es gelte das Datum des Poststempels.

Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und wird an Nachwuchswissenschaftler:innen aus Potsdam und Umgebung für herausragende disziplinäre und interdisziplinäre Leistungen zu Beginn ihrer Laufbahn vergeben. Mit dem Preis soll zudem das Ansehen Potsdams als Stadt der Wissenschaft gefestigt werden.

Die Auszeichnung in diesem Jahr soll im Rahmen des Einsteintages der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 25. November in Potsdam stattfinden. Für die Bewerbung ist eine ausführliche Begründung, der Lebenslauf sowie ein Schriftenverzeichnis und die Dokumentation der auszuzeichnenden Leistung einzureichen.

Zur Startseite