Potsdamer Fahrraddiebe gesucht Tat wurde gefilmt

Die Polizei sucht mit einem Foto nach zwei Fahrraddieben. Die Tat wurde von einer Videokamera aufgezeichnet. Laut Angaben ereignete sich der Diebstahl neben der Zufahrt zum St. Josefs Krankenhaus am 31. Mai des Jahres, einem Dienstag, in der Zeit zwischen 16.45 und 16.50 Uhr. Das Damenfahrrad war in einem Fahrradständer angeschlossen.

Zunächst schlenderten die Täter laut Polizei am Rad vorbei, um dann kurze Zeit später wieder zurückkehren, das Schloss zu knacken und das Rad zu klauen. Auf den Bildern sind dabei auch die Übergabe des Tatwerkzeugs und der Abtransport des Fahrrades zu erkennen. Der gesamte Sachverhalt dauerte nur wenige Minuten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0331) 5508 0 entgegen.

