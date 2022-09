Potsdamer Grünen-Kreisvorstand gewählt Doppelspitze erhält „breite Mehrheit“

Katharina Erbeldinger und Ken Gericke bilden zusammen die neue Doppelspitze der Grünen im Kreisverband Potsdam. Wie die Partei mitteilte, seien beide auf der jüngsten Mitgliederversammlung im Karl-Liebknecht-Stadion „mit breiter Mehrheit“ gewählt worden. Ken Gericke stand bereits in den vergangenen zwei Jahren zusammen mit Carolin Herrmann, die aus persönlichen Gründen nicht erneut kandidierte, an der Spitze des größten Kreisverbandes der Grünen in Brandenburg.

Als Schatzmeister im Amt bestätigt wurde Thomas Jaeschke. Beisitzer*innen im neuen Kreisvorstand sind Petra Müller-Glodde, Anna Posenauer, Eva Becher, Stephan Schneider und Jonas Höhne. Die Potsdamer Bündnisgrünen haben nach eigenen Angaben derzeit 614 Mitglieder. Bei der Bundestagswahl erzielten sie mit 21,4 Prozent ihr bisher bestes Ergebnis bei Bundestagswahlen in Potsdam.

Zur Startseite