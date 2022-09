Potsdamer Museum eröffnet Kostenfreie Tickets für das Minsk erhältlich

Das Minsk Kunsthaus gewährt Besucherinnen und Besuchern am Eröffnungswochenende in der kommenden Woche freien Eintritt. Tickets für Samstag (24. September) und Sonntag (25. September) sind kostenlos über die Homepage des Museums (www.dasminsk.de) erhältlich. Interessierte müssen sich bei der Buchung für ein Zeitfenster entscheiden. Wie das Minsk mitteilt, hat das Kunsthaus am Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Auch für die Tage darauf können Interessierte Eintrittskarten buchen. Der Eintritt kostet regulär zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Gruppentickets sind ebenfalls erhältlich. Das Café kann ohne Eintritt besucht werden. Dienstags ist das Museum geschlossen.

In der Vorwoche wurde Journalisten Einblick in das Minsk gewährt © Andreas Klaer

Zum Auftakt sind im Minsk Landschafts- und Gartendarstellungen des 2004 verstorbenen Malers Wolfgang Mattheuer und Fotografien des kanadischen Medienkunst-Stars Stan Douglas von Potsdamer Schrebergärten aus den 1990er-Jahren zu sehen. Ein großer Teil der Werke stammt aus der Sammlung von Hasso Plattner. Der Mitgründer des Software-Giganten SAP hatte das Minsk 2019 erworben und nun aufwendig sanieren lassen.

Es ist das zweite Museum der Hasso Plattner Foundation. Der Potsdam-Mäzen hatte 2017 bereits das Museum Barberini am Alten Markt gegründet. Dort wird dauerhaft seine Impressionismus-Sammlung gezeigt. Sie beinhaltet unter anderem die größte Anzahl von Werken von Claude Monet außerhalb von Paris.

Zur Startseite