Potsdamer Polizei setzt Taser ein Mann in Ausnahmezustand ließ sich nicht beruhigen

Die Polizei musste am Dienstagmittag in einer Babelsberger Wohneinrichtung eingreifen, nachdem ein 33-Jähriger gedroht hatte, sich selbst etwas anzutun. Der Mann befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Zudem habe er auf Mitmenschen in der Einrichtung aggressiv reagiert, teilte die Polizei mit.

Kurz darauf wollte er die Flucht vor den eintreffenden Polizisten ergreifen. Er gab seinen Widerstand auch nicht auf, als die Einsatzkräfte ihn zu Boden brachten. Der 33-Jährige versuchte mehrfach, sich zu befreien – allerdings vergeblich. Er beruhigte sich erst, nachdem die Polizisten einen Taser eingesetzt hatten. Zuvor hatten die Beamten den Mann vor dieser Maßnahme gewarnt. Der 33-Jährige kam im Anschluss in ein Fachkrankenhaus. Den Einsatz des Tasers überstand er nach Polizeiangaben unverletzt.