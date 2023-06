Potsdamer Polizei sucht Zeugen Mann schlägt auf 43-Jährige ein

Brutaler Übergriff in der Potsdamer Innenstadt: Ein Unbekannter hat am Montagabend im Bereich der Burgstraße einer am Boden liegenden 43-Jährigen mehrfach auf den Kopf und den Körper geschlagen. Zuvor waren der Hund des Mannes und der Hund der Frau aufeinander losgegangen. Daraufhin gerieten die beiden in Streit.

Im Zuge der Auseinandersetzung habe der Mann die Frau mehrfach grob beleidigt, so die Polizei. Den Angaben zufolge stürzte die 43-Jährige, nachdem der Hundehalter ihr in die Haare gegriffen hatte. Durch die folgenden Schläge wurde die Frau verletzt.

Dann riss er der Hundehalterin das Handy aus den Händen, weil die Frau das Geschehen filmen wollte. „Er ergriff dann die Flucht und muss dabei auch das Telefon an sich genommen haben, da es vor Ort nicht mehr auffindbar war“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Eine Fahndung im Umfeld des Tatorts blieb erfolglos.

Täter hatte sehr schlechte Zähne

Bei der Suche nach dem Täter hofft die Polizei auf Hilfe aus der Bevölkerung. Nach Angaben des Opfers ist der Gesuchte etwa 1,65 Meter groß. Er hat kurze, dunkelblonde Haare und eine schmale Statur. Er war mit einem dunklen Oberteil und einer kurzen Hose bekleidet. Der Mann soll sehr ungepflegte Zähne und einen besonders langen Schneidezahn haben.

Der Unbekannte wurde von einer korpulenten und gleich großen Frau begleitet. Sie trug ein schwarzes Top mit Spaghettiträgern. Bei dem Hund handelte es sich um einen Mischlingshund. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 19.15 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331/5508-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.