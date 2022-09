Potsdamer Seniorin ausgeraubt Polizei sucht EC-Kartenbetrüger

Potsdam - Anfang des Jahres raubten zwei Männer einer Seniorin in einem Potsdamer Supermarkt die Geldbörse und plünderten anschließend ihr Konto. Nun hat die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, die einen der Täter zeigen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Vorfall am 10. Januar 2022 im Weidendamm in Babelsberg Süd ereignet. Demnach lenkte ein Täter die über 80 Jahre alte Frau beim Einkaufen ab - und sein Komplize entwendete aus der am Einkaufswagen hängenden Handtasche das Portmonee der Seniorin.

Täter sind zwischen 20 und 30 Jahren alt

Im Anschluss hob das Duo, die Verdächtigen sind laut Polizei zwischen 20 und 30 Jahre alt, in einer Bankfiliale in der Potsdamer Innenstadt einen dreistelligen Geldbetrag vom Konto der Geschädigten ab.

Das Bild zeigt einen der Verdächtigen © Polizei Potsdam

Um den Fall aufzuklären, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den abgebildeten Mann kennt oder Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsorts machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 0331/5508-0 bei der Polizeiinspektion Potsdam melden. Auch das Online-Hinweisformular kann genutzt werden.

Zur Startseite