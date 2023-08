Potsdamer Volkshochschule 900 Kurse im neuen Programmjahr

Wie wird eine Kamera fachgerecht geführt? Wie erstelle ich ein professionelles Showreel? Welche Berufe gibt es in der Filmbranche? Die Welt des Filmemachens ist nur ein Bestandteil des neuen Programms der Potsdamer Volkshochschule (VHS), die am 11. September ins neue Programmjahr geht. Rund 900 Kurse werden angeboten, teilte die Bildungseinrichtung mit, die im Bildungsforum in der Straße am Kanal sitzt.

Eine neue Reihe „Forum VHS“ ermöglicht Gespräche mit Fachleuten zu Themen wie Wohnen, Verkehr, Klima und Energie. Kurse und Vorträge gibt es in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Beruf und Computer sowie Integration und Grundbildung. Kinder und Jugendliche erhalten Angebote unter dem Label „Junge VHS“. Weitere Sport- und Computer-Kurse sind auf Bedürfnisse älterer Teilnehmender zugeschnitten.

Alle Kurse und weitere Angebote der VHS unter http://vhs.potsdam.de. Das gedruckte Programmheft liegt an vielen Orten der Stadt aus, unter anderem im Bürgerservice und der Stadt- und Landesbibliothek.