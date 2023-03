Potsdamerin schreckt Betrunkenen auf 25-Jähriger in einem fremden Auto entdeckt

Im Vollrausch hatte es sich ein Betrunkener im Potsdamer Wohngebiet Am Stern in einem Auto bequem gemacht. Dumm nur: Der Wagen gehörte ihm gar nicht. Bemerkt wurde der kuriose Vorfall in der Nacht zu Dienstag von einer Anwohnerin. Sie war vor die Tür gegangen, weil sie vor ihrem Haus laute Musik gehört hatte.

Wie die Polizei mitteilte, stellte sie daraufhin fest, dass auf dem Beifahrersitz des Autos des Nachbarn ein fremder Mann saß. Der Betrunkene ergriff die Flucht, als er die Frau bemerkte. Allerdings stellten Polizisten den Verdächtigen kurz darauf in der Nähe des Tatorts.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Wie der Mann in das Auto gelangte, ist noch unklar. Stehlen wollte er das Fahrzeug nach Angaben der Polizei offenbar nicht. Allerdings war die Frontscheibe des Autos, das in einem Carport stand, beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei 50 Euro.

