Potsdams Baustellen Hier droht in dieser Woche Stau

Noch herrscht Ruhe vor dem neuerlichen Bauarbeiten-Sturm auf Potsdams Straßen. Nur vier Langzeit-Staustellen bremsen weiterhin den rollenden Verkehr aus.

So wird weiter am Leipziger Dreieck gearbeitet. Die Zufahrt von der Friedrich-Engels-Straße auf die Leipziger Straße sowie das Linksabbiegen von der Heinrich-Mann-Allee in die Friedrich-Engels-Straße sind für den Autoverkehr nicht mehr möglich. Es steht je Richtung nur ein Streifen zur Verfügung. Umleitungsstrecken über die Straße Brauhausberg und den Horstweg sind mit entsprechenden Verkehrszeichen ausgewiesen. Der Verkehr Richtung Innenstadt wird über den Brauhausberg geführt, stadtauswärts über die Leipziger Straße. Die Buslinien fahren sowohl stadtein- als auch stadtauswärts nur noch über den Brauhausberg.

Weiterhin voll gesperrt bleiben die Auf- und Abfahrt der Nutheschnellstraße zur Wetzlarer Straße. Der komplette Umbau wurde notwendig, um die Abfahrt zum Betriebshof des Verkehrsbetriebs für die Anlieferung neuer Straßenbahnen vorzubereiten. Gesperrt ist bis voraussichtlich Mitte Januar.



Auch am Kuhfortdamm kommt es nach wie vor zu Verkehrseinschränkungen, da die Fahrbahn und die Seitenbereiche sowie die Geh- und Radwege neu gebaut werden. Aus diesem Grund ist die Straße zwischen dem Bahnübergang und der Reiherbergstraße vollständig gesperrt. Der Liefer- und Anwohnerverkehr sollen gewährleistet werden.



Schließlich bleibt auch die Straßeneinschränkung auf der Zeppelinstraße in Höhe Schafgraben bestehen. Dort ist wegen einer Baustelle die stadtauswärtige Fahrtrichtung auf eine Spur eingeengt.



Auch für Fußgänger gibt es bauliche Einschränkungen. Da die Fußgängerbrücke zwischen Sterncenter und dem Stadtteil Am Stern instandgesetzt werden muss, ist die Überquerung über die Nuthestraße voll gesperrt. Der Fuß- und Radverkehr wird großräumig über die Neuendorfer Straße umgeleitet.