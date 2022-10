Potsdams Toiletten besser geworden Mittelfeldplatz im Deutschland-Ranking 

Die Qualität der öffentlichen Toiletten in Potsdam hat sich einem Ranking des Kurzreise-Portals kurz-mal-weg.de zufolge in diesem Jahr verbessert. In einer Rangliste unter den laut der Plattform zehn beliebtesten Urlaubsstädten deutschlandweit landete Potsdam zwar mit 16 Punkten im Mittelfeld, konnte aber im Vergleich zum Ranking im Jahr 2021 um fünf Punkte zulegen, wie das Portal mitteilte.

Die Online-Plattform hat die zehn beliebtesten Reisestädte eigenen Angaben nach aufgrund des Google-Suchvolumens bestimmter Schlagwort-Kombinationen ermittelt und sie anhand der Kriterien „Google-Sterne-Bewertung“, „Anzahl der Toiletten pro Quadratkilometer“ und „Anzahl der barrierefreien Toiletten pro Quadratkilometer“ verglichen.

Demnach gab es für jedes Bewertungskriterium maximal 10 Punkte. Potsdam erreichte bei der „Google-Sterne-Bewertung“ 7 Punkte und muss sich in dieser Kategorie nur Dresden (10), München (9) und Heidelberg (8) geschlagen geben. Auch bei der Anzahl der Toiletten pro Quadratmeter schnitt die Landeshauptstadt gut ab. Mit 7 von 10 Punkten landete sie hinter Berlin (10), Heidelberg (9) und München (8) auf Platz vier.

Ein schwaches Ergebnis erzielte Potsdam hingegen bei der „Anzahl der barrierefreien Toiletten pro Quadratkilometer“: 3 Punkte stehen dort zu Buche, nur Leipzig ist in dieser Kategorie schlechter.

München und Dresden führen das Ranking an

Gemeinsame Spitzenreiter insgesamt sind München und Dresden mit je 24 Punkten. Potsdam landete hinter Berlin (23), Heidelberg (22) und Lübeck (17). Schlusslichter sind Bremen mit 6 und Leipzig mit 4 Punkten.

Insgesamt wurden laut des Reiseportals 360 Toiletten in den zehn Städten genauer unter die Lupe genommen. Das Ranking wurde demnach zum dritten Mal vorgenommen.

