Radfahrer in Potsdam leicht verletzt Kollision beim Abbiegen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein 18-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, ereignete sich der Unfall in der Heinrich-Mann-Allee am Dienstagnachmittag um 16.43 Uhr.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 69-jähriger Autofahrer nach rechts abbiegen. Dabei kam es jedoch zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wollte laut Polizei aber selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Zur Startseite