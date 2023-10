Radfahrer in Potsdam zusammengestoßen Zwölfjähriger bei Unfall verletzt – Verursacher fährt einfach weiter

Ein zwölf Jahre alter Radfahrer hat sich am frühen Dienstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer in der Potsdamer Innenstadt leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit. Der Junge wollte demnach in der Breiten Straße auf dem Radweg einen Radler überholen, als ihm ein Radfahrer verkehrswidrig entgegenkam. Es kam zur Kollision, der Zwölfjährige fiel hin.

Trotz des Sturzes des Jungen, der ohne Helm unterwegs war, stoppte der unbekannte Radfahrer nicht, sondern fuhr weiter. Der Rettungsdienst brachte das verletzte Kind in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.