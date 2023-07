Radfahrer nahm ihm die Vorfahrt Motorradfahrer bei Sturz in Potsdam verletzt

Im Potsdamer Stadtteil am Schlaatz hat sich ein Motorradfahrer am Montag bei einem Sturz verletzt. Der 55-Jährige kam zu Fall, nachdem ihm ein Radfahrer am Milanhorst die Vorfahrt genommen hatte.

Wie die Polizei mitteilte, hat der Motorradfahrer daraufhin die Kontrolle über seine Maschine verloren. Nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst kam er in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Der Radfahrer fuhr trotz des Sturzes des Motorradfahrers weiter. Die Polizei nahm gegen den Unbekannten eine Strafanzeige wegen Unfallflucht auf. Ermittlungen zur Identifizierung der Person laufen.