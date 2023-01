Radfahrerin in Potsdam schwer verletzt 21-Jährige gerät nach Sturz unter Lkw-Anhänger

Eine Radfahrerin ist am Montagnachmittag in Potsdam unter den Anhänger eines Lkws geraten und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 21-Jährige gestürzt, als sie einen Radfahrer überholen wollte. Die Frau war auf der Breiten Straße in Richtung Zeppelinstraße unterwegs. Das Unglück ereignete sich auf Höhe der Kreuzung mit der Schopenhauerstraße.

Die 21-Jährige fiel auf die linke Fahrbahn der Breiten Straße. Dort wurde sie von einem Lastwagen, der neben den beiden Radfahrenden fuhr, erfasst. Sie geriet mit beiden Beinen unter den Anhänger. Nachdem Rettungskräfte sie vor Ort versorgt hatten, kam sie in ein Krankenhaus. Die verletzte Radfahrerin schwebt nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr. Nach dem Unfall war die Breite Straße teilweise gesperrt. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf und sicherte Unfallspuren.

Erst am Samstag war ein Radfahrer bei einem Unfall an der Kreuzung Breite Straße/Zeppelinstraße leicht verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den Radfahrer beim Abbiegen übersehen und angefahren. Der Unfallverursacher muss sich nach Polizeiangaben wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

In Potsdam kommt es regelmäßig zu Radfahrunfällen - teils mit schwerwiegenden Folgen. Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) starben in Potsdam seit 2013 zehn Radfahrer:innen bei Verkehrsunfällen.

