Radfahrerin schwer verletzt Erneuter Abbiege-Unfall in Potsdam

Die Serie der schweren Abbiege-Unfälle in Potsdam reißt nicht ab. Am Donnerstagnachmittag fuhr ein Lkw-Fahrer im Stadtzentrum eine Radfahrerin an, als er mit seinem Gefährt in eine Baustelleneinfahrt in der Gutenbergstraße fuhr. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 57 Jahre alte Lastwagenfahrer der Frau die Vorfahrt genommen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Die 43 Jahre alte Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

In den vergangenen Wochen kamen immer wieder Radfahrer:innen in Potsdam bei Abbiege-Unfällen zu Schaden. Ende September erlitt beispielsweise ein 74 Jahre alter Radfahrer in Babelsberg schwere Verletzungen, nachdem er von einem Autofahrer angefahren wurde. Im April war am Luisenplatz ein 58 Jahre alter Radfahrer gestorben, nachdem ihn der Fahrer eines abbiegenden Kleintransporters angefahren hatte.

Zur Startseite