Reinigung der Gullys in Nachtarbeit Betroffen sind wichtige Hauptstraßen und große Kreuzungen

Die Netzgesellschaft Potsdam (NGP) will vom 17. Oktober bis 10. November zahlreiche Gullys in der Innenstadt m reinigen. Wie die Stadtwerke mitteilen, werden die Arbeiten nachts erfolgen um Verkehrsbehinderungen zun vermeiden. Denn es handele sich um stark befahrene Straßen, wodurch die Arbeiten am Tage schwierig oder unmöglich wären. Die Arbeiten erfolgen vom 17. bis 21. Oktober, vom 24. bis 28. Oktober sowie vom 7. bis 10. November, jeweils von 22 bis 6 Uhr. Die Reinigung pro Straßenablauf dauert laut Stadtwerke nicht länger als zehn Minuten.

Betroffen sind im Süden die Rudolf-Breitscheid-Straße und die Karl-Liebknecht-Straße (Rathaus bis Lutherplatz). Im Norden werden Gullys gereinigt in der Straße Am Neuen Garten, der Alleestraße, dem Reiterweg, der Kurfürstenstraße, der Hegelallee, der Breite Straße, der Zeppelinstraße, der Berliner Straße, der Nutheschnellstraße (Auf- und Abfahrten), der Hans-Thoma-Straße, der Behlertstraße und der Schopenhauerstraße sowie Kreuzungen im Stadtgebiet Potsdam.

