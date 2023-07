Rohrbruch in Potsdam Teile Fahrlands und Marquardts kurzzeitig ohne Trinkwasser

In den Potsdamer Ortsteilen Fahrland und Marquardt sind die Menschen am Mittwochvormittag teilweise ohne Trinkwasser gewesen. Gegen Mittag war die Versorgung wieder hergestellt. Das teilten die Stadtwerke auf Twitter mit. Demnach wurde der am Vormittag aufgetretene Rohrbruch lokalisiert und die Leitung gesperrt. „Von der Sperrung zur Beseitigung des Rohrbruches sind keine Abnehmer mehr betroffen“, so die Stadtwerke.