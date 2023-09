Rund 20.000 Euro Schaden Potsdamer Ehepaar von Schockanrufer betrogen

Ein Betrüger hat ein Potsdamer Ehepaar mit einem Schockanruf überrumpelt und um Wertsachen im Wert von rund 20.000 Euro geprellt. Ein Unbekannter hatte den beiden 78-Jährigen aus dem Wohngebiet am Stern am Montagnachmittag am Telefon vorgegaukelt, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Deswegen müsse nun eine Kaution hinterlegt werden.

Wie die Polizei mitteilte, ließ sich das besorgte und zugleich eingeschüchterte Ehepaar darauf ein, seine Wertsachen einem Unbekannten zu übergeben. Bei dem Kriminellen handelte es sich nach Angaben der Eheleute um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann südländischen Typs mit schlanker Statur und dunklen, lockigen Haaren. „Er trug nach Erinnerung der beiden eine helle Brille, eine helle Jeans, eine helle Windjacke mit Kapuze und ein dunkles Basecap“, so die Polizei.

Nach der Übergabe riefen die Betrogenen einen Verwandten an, der sofort Verdacht schöpfte. Daraufhin meldete sich das Ehepaar bei der Polizei, die umgehend eine Fahndung nach dem Mann einleitete – allerdings erfolglos. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.