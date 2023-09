Schlag gegen den Kopf Streit zwischen Auto- und Radfahrer in Potsdam eskaliert

In Potsdam ist am Freitag ein Streit zwischen einem Auto- und einem Radfahrer eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, schlug der 34-jährige Autofahrer seinem Kontrahenten in der Jägerallee gegen den Kopf. Der 46 Jahre Radfahrer traf daraufhin den Autofahrer, als er den Schlag abwehren wollte. Die Polizei konnte die Streithähne trennen. Es wurden wechselseitige Anzeigen gefertigt.

Bereits in der Breiten Straße hatte sich der Streit zwischen den beiden Männern angebahnt. Zunächst waren der Auto- und der Radfahrer parallel zueinander unterwegs. Den Polizisten sagte der Autofahrer, dass er bis zur Fahrt in die Jägerallee mehrfach ausgebremst worden sei.

Der Radfahrer beschwerte sich wiederum bei den Beamten darüber, dass der Autofahrer bereits in der Breiten Straße sehr dicht aufgefahren sei und wiederholt gehupt habe. Zudem soll der 34-Jährige ihm die Vorfahrt genommen haben. In der Jägerallee lieferten sich die beiden dann einen lautstarken Streit.

Weil die Polizei bei dem Autofahrer ein medizinisches Problem nicht ausschloss, wurde der 34-Jährige in einem hinzugerufenen Rettungswagen untersucht, kurz darauf aber wieder entlassen. Nach Abschluss der Maßnahmen gingen die beiden Männer getrennte Wege. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den möglichen Tatbeständen.