Schlägerei in Bornstedt Mann in Potsdam mit Bierflasche angegriffen

Nichts Gutes im Schilde führte ein 25-Jähriger, als er am Mittwochabend im Potsdamer Stadtteil Bornstedt an der Wohnungstür eines 27-Jährigen klingelte. Denn nachdem der Mann geöffnet hatte, schlug er dem Bewohner eine Bierflasche an den Kopf. Daraufhin lieferten sich die Männer eine Schlägerei in der Hans-Paasche-Straße und gingen zu Boden.

Wie die Polizei berichtete, versuchte der Jüngere mehrfach, mit den Resten der Bierflasche auf seinen Kontrahenten einzuschlagen. Der 27-Jährige wehrte die Angriffe jedoch ab. Der 25-Jährige ergriff schließlich die Flucht. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Nach Angaben der Ermittler kannten sich die beiden Männer.

