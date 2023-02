Schmuck-Diebstahl in Potsdam Polizei warnt Senioren vor Trickdiebin

In Potsdam treibt derzeit eine Trickdiebin ihr Unwesen. Davor warnt die Polizei. Schon mehrfach hat die Kriminelle – oder ein Komplize der Frau – Seniorinnen oder Senioren Schmuck gestohlen.

Demnach suchte die Frau ältere Bürgerinnen und Bürger auf, um ihnen Zeitungen zu verkaufen. In einigen Fällen wurde die Diebin in die Wohnungen gelassen. Dort nahmen sie oder ein Komplize Wertsachen an sich. Dass sie bestohlen wurden, stellten die Seniorinnen und Senioren fest, kurz nachdem die Trickdiebin wieder weg war.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Sie geht davon aus, dass es sich bei den gemeldeten Fällen um die gleiche Täterin oder eine Tätergruppe handelt.

Hinweise der Polizei

Anlässlich dieser Betrügereien weist die Polizei darauf hin, dass Täterinnen und Täter immer wieder eine „amtliche“ oder „berufliche“ Funktion vortäuschen oder versuchen, durch vermeintliche Haustürgeschäfte in die Wohnung ihrer späteren Opfer zu gelangen. Sie denken sich immer neue Maschen aus.

Die Polizei rät: Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung. Vergewissern Sie sich immer, wer zu Ihnen will. Gibt der Fremde vor, von einem Amt, einer Behörde oder zum Beispiel von der Hausverwaltung zu kommen, bitten Sie um Geduld und kontaktieren Sie die entsprechende Institution, um sich zu vergewissern, dass der Besuch rechtens ist. Erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind.

