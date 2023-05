Schneller als die Feuerwehr Nachbar löscht Balkonbrand in Potsdam

Ein beherzt eingreifender Potsdamer hat am Freitagmorgen im Stadtteil Am Schlaatz einen Balkonbrand gelöscht. Als er bemerkt hatte, dass von dem Balkon unter ihm Qualm und Flammen in die Höhe stiegen, goss er mehrfach Wasser nach unten. „So gelang es ihm die offenen Flammen zu löschen“, teilte die Polizei mit. Zugleich verhinderte der Anwohner, dass sich das Feuer ausbreitete.

Die von dem Nachbarn alarmierte Feuerwehr übernahm dann die Restlöschmaßnahmen in dem Mehrfamilienhaus in der Straße An der alten Zauche. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Blumenkasten aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen.