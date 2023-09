Schnuppertag am Luftschiffhafen : Potsdamer Wasserretter suchen Verstärkung

Auf dem Areal des Luftschiffhafens am Templiner See zeigt die DLRG-Ortsgruppe Potsdam, was Rettungsschwimmer können müssen. Auch Drohnen- und Rettungsvorführungen soll es geben.