Schüsse in der Nacht Potsdamer Jugendliche lösen Großeinsatz aus

Zwei Jugendliche haben in Potsdam in der Nacht zu Freitag Schüsse mit einem Luftdruckgewehr abgefeuert – und dadurch einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Eine Zeugin hatte zuvor gegen Mitternacht gemeldet, dass zwei Personen im Wohngebiet Am Stern in Richtung eines Waldstücks schießen.

Einen der Schützen stellten die alarmierten Polizisten vor Ort, sein Begleiter konnte dagegen zunächst flüchten. Er lief in das Waldstück, wurde aber im Laufe einer großangelegten Suchaktion gefunden. Das Luftdruckgewehr und die Munition stellten die Einsatzkräfte sicher.

Wie die Polizei mitteilte, kamen bei der Suche nach dem Flüchtigen auch ein Polizeihubschrauber und ein Fährtenhund zum Einsatz. Zudem erhielt die Potsdamer Polizei Unterstützung von der Bundespolizei. Gegen die beiden Heranwachsenden sei eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen worden, so die Polizeidirektion West.