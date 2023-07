SEK-Einsatz in Potsdam Anonymer Anrufer kündigte Gewalttat an

Ein anonymer Anrufer hat am Montagvormittag in der Potsdamer Innenstadt eine Gewalttat angekündigt und dadurch einen SEK-Einsatz ausgelöst. Spezialkräfte eilten nach dem Anruf zum Neuen Markt und überprüften die Restaurants Kochzimmer und Waage. Das bestätigte die Polizei auf PNN-Anfrage. Zunächst hatte die MAZ berichtet. Auch in der Charlottenstraße wurde eine Anschrift inspiziert.

Nach der Durchsuchung der Objekte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Im Kochzimmer hatte erst Anfang Juni Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gespeist.

„Es zeigte sich jeweils, dass keine Gefahrenlage vorhanden und auch keine Person in den Objekten waren“, teilte die Polizei mit. Es habe nach einer ersten Einschätzung keine Gefahr für Personen, Gebäude oder Sachwerte bestanden.

Während der Maßnahmen kam es zu Sperrungen im Bereich der Einsatzorte. Die Drohung war gegen 10.45 Uhr eingegangen. Um 11.30 Uhr beendete die Polizei den Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen des Anrufes und des Anrufers.