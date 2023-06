Nachdem in Potsdam am Mittwochnachmittag in der Brandenburger Vorstadt ein Reisebus liegengeblieben war, musste sich der Rettungsdienst auf der Schopenhauerstraße um einige der 69 Fahrgäste kümmern. Den älteren Passagieren hatte das sommerliche Wetter zu schaffen gemacht. In Potsdam herrschten am Mittwoch Temperaturen von mehr als 29 Grad.

Die Reisegesellschaft konnte ihre Fahrt nicht fortsetzen, nach Angaben eines hinzugerufenen Technikers war der Bus nicht zu reparieren. In Potsdam verweilen mussten die Fahrgäste aber nicht. Ein Linienbus brachte sie zum Hauptbahnhof. Von dort aus setzten sie ihre Reise fort.

Der Bus wurde am frühen Abend etwa dreieinhalb Stunden nach der Panne abgeschleppt. Durch den Vorfall kam es zu Verkehrseinschränkungen im Bereich der Brandenburger Vorstadt, es bildete sich Stau.