Serie „Wahlweise“ „Kleingärten vor Bebauung schützen“

Was ist das dringlichste Projekt/Anliegen für den VGS?

Für uns als Kreisverband ist das dringlichste Anliegen, in den kommenden Jahren Geld für den Erwerb von Kleingartenflächen aus privater Hand zu akquirieren. Mit dem Kauf sollen die Flächen vor einer möglichen künftigen Bebauung geschützt werden. Hierbei erwarten wir auch Unterstützung von der Politik und der Stadtverwaltung. Mit Bedauern haben wir daher die Ablehnung eines Antrages der Linke-Fraktion für die Schaffung eines Fonds zum Ankauf von Kleingärten in Höhe von 120.000 Euro pro Jahr zur Kenntnis genommen. Die Stadtverwaltung lehnte den Vorschlag mit Verweis auf unzureichende finanzielle Mittel bislang ab.

Die Serie 2024 werden bei der Kommunalwahl die Weichen für die Entwicklung Potsdams bis zum Ende des Jahrzehnts gestellt. In der Serie „Wahlweise“ geben wir Vereinen, Projekten und Initiativen eine Plattform für ihre Wünsche an die Lokalpolitik. Alle beantworten dieselben drei Fragen.

Wie sollte Potsdams Lokalpolitik das unterstützen?

Wir als Kreisverband wünschen uns, dass die Stadtpolitik und -verwaltung die Interessen des Kleingartenwesens stärker wahrnehmen, als dies bisher der Fall war. Beispielsweise, indem die Verantwortlichen besser mit uns kommunizieren und auch bei unseren öffentlichen Veranstaltungen den Einladungen folgen und teilnehmen. Das Kleingartenwesen leistet in Potsdam einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum Wohle der Bevölkerung, in dem die Kleingärten beispielsweise für bessere Luft, Artenvielfalt und Biodiversität und grüne Erholungsorte in der Stadt sorgen. Wir wünschen uns für diese Leistungen mehr Wertschätzung.

Was sollte die nächste Stadtverordnetenversammlung mit höchster Priorität umsetzen?

Für die in Potsdam kleingärtnerisch genutzten Flächen sollten nun endlich Bebauungspläne erstellt werden, um eine Überbauung langfristig zu verhindern und die Flächen planungsrechtlich dauerhaft als Kleingärten zu sichern. Dies wurde seitens der Politik immer wieder versprochen. Bislang ist wenig davon umgesetzt bzw. in Gang gesetzt worden.