Sie war schon im Feierabend Polizeibeamtin überwältigt Potsdamer Ladendieb

Als eine Polizeibeamtin am frühen Donnerstagabend im Potsdamer Ortsteil Eiche einkaufen ging, war sie zwar bereits im Feierabend – einen Ladendieb ließ sie deswegen aber nicht ungeschoren davonkommen. Gemeinsam mit einer Supermarkt-Mitarbeiterin überwältigte sie den Mann.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die beiden Frauen bemerkt, dass der 20-Jährige Waren in seinen Rucksack steckte und den Laden mit dem Diebesgut verlassen wollte. Daraufhin sprachen die Polizistin und die Mitarbeiterin den Mann an und hielten ihn fest. Der Ladendieb wollte sich mehrfach losreißen, allerdings vergeblich.

Ein alarmierter Streifenwagen brachte ihn zu einer Polizeiwache. Gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. Zudem wurde ihm für den Supermarkt ein Hausverbot erteilt. Die Polizisten und die Supermarkt-Mitarbeiterin blieben unverletzt.