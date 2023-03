Start in Saison 2023 Weisse Flotte plant Flottenparade am 16. April

Die Weisse Flotte startet am Wochenende in die neue Saison. Den Auftakt macht nach Unternehmensangaben die MS Schwielowsee auf der Schlösserrundfahrt, die am Samstag jeweils um 11, 13 und 15 Uhr im Hafen an der Langen Brücke beginnt. Die Tour dauert 90 Minuten und führt auf der Havel vorbei an zahlreichen Schlössern und Gärten des preußischen Kulturerbes.

Am Sonntag, dem 16. April, werde zudem mit der traditionellen Flottenparade und dem großen Hafenfest der offizielle Saisonstart gefeiert, heißt es weiter. Der Korso werde aus acht Schiffen, angeführt vom Flaggschiff MS Sanssouci, bestehen.

