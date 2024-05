SV Babelsberg findet „Wunschlösung“ André Meyer neuer Cheftrainer des Fußball-Regionalligisten

André Meyer wird ab der kommenden Saison neuer Trainer des Fußball-Regionalligisten SV Babelsberg 03. Das teilte der Verein auf seiner Homepage mit. Demnach erhält der 40-Jährige einen Zweijahresvertrag. Meyer löst das Trainerteam Markus Zschiesche und Ronny Ermel ab. Das Ende der Zusammenarbeit mit Zschiesche und Ermel hatte der Tabellenfünfte der Nordost-Staffel am Montag mitgeteilt.

Der SVB bezeichnete Meyer als „Wunschlösung“. „Er bringt viel mit, was wir uns für die künftige Cheftrainer-Rolle beim SVB vorstellen“, heißt es in der Mitteilung. Meyer wurde Anfang des Jahres als Trainer des abstiegsbedrohten Drittligisten Hallescher FC entlassen. In der Regionalliga Nordost trainierte der 40-Jährige bereits den FSV Union Fürstenwalde und den Berliner AK.

Landespokalfinale am 25. Mai

Zschiesche und Co-Trainer Ermel hatten den SVB zur Saison 2022/23 übernommen. Nach Angaben des Vereins konnten sich der Verein und das Trainerduo nicht auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen. „Wir wünschen Markus Zschiesche und Ronny Ermel bei ihrem weiteren Weg alles erdenklich Gute und hoffen, dass sie auch in ihren zukünftigen Aufgaben solche Erfolge erzielen können“, teilte der Regionalligist mit.

Zum Abschluss ihrer Amtszeit kämpfen Zschiesche und Ermel mit dem SVB um den Brandenburgischen Landespokal. Finalgegner am 25. Mai ist Ligakonkurrent Energie Cottbus. Die Lausitzer empfangen die Babelsberger im heimischen Stadion. Der Sieger qualifiziert sich für die erste Runde des DFB-Pokals.